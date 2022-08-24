شاهد بالفيديو.. قتلوه أم غرق.. العقيد العراقي الطيار

2022/08/24 | 22:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتلوه أم غرق.. العقيد العراقي الطيار "عمار المكدمي" يفقد حياته في أمريكا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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