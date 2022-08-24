بالصور.. منتخبنا للناشئين يحقق فوزاً ثميناً على نظيره المغربي ببطولة كأس العرب تحت 17 سنة

2022/08/24 | 22:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص منتخبنا العراقي للناشئين فوزا ثمينا من نظيره المغربي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الاولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 17 عاما المقامة حاليا بمدينة وهران الجزائرية.

افتتح العراق التسجيل عن طريق علي اكبر طاهر بالدقيقة 43، وادرك محمد امين التعديل للمغرب بالدقيقة 90+3، وأضاف كرار جعفر الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 90+4.

ثنائية عراقية

بدأت المباراة بحذر من طرفي المواجهة مع افضلية نسبية للمنتخب المغربي، وسط تراجع عراقي الى المناطق الخلفية.

واولى المحاولات جاءت عبر تسديدة من مسافة بعيدة لكرار جعفر تصدى لها ببراعة حارس المرمى المغربي طه بنغزيل ببراعة.



ورد المنتخب المغربي عبر اسماعيل بختي بتصويبة قوية ابعدها بصعوبة الحارس سجاد محمد.

واتسمت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول بالاثارة والندية وتسجيل الاهداف.



ونجح علي اكبر طاهر ، من وضع المنتخب العراقي بالمقدمة بعد ان اودع رأسيته على يسار الحارس المغربي.

ولم تدم الفرحة العراقية سوى 3 دقائق، عندما ادرك المنتخب المغربي هدف التعديل بعد رأسية جميلة وضعها محمد امين على يمين الحارس العراقي سجاد محمد.

واقتنص العراق هدف التقدم الثاني عن طريق كرار جعفر ، بعد فاصل مهاري مميز ليسدد كرته على يمين بنغزيل، لينتهي الشوط الاول المثير بتفاصيله الفنية بتقدم عراقي بنتيجة (2-1).

ضغط مغربي

حاول مدرب المغرب سعيد شيبة مع انطلاقة الشوط الثاني تكثيف الطلعات الهجومية على المرمى العراقي، فيما فضل احمد كاظم مدرب العراق على مواصلة ذات الاسلوب الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات العكسية.

ولعب المغربي محمد ارشيدي رأسية قوية انقذها بصعوبة سجاد محمد، وتزايد الضغط المغربي بعد حصوله على 5 ركنيات في اول 10 دقائق من الشوط الثاني.

وقدم افضل لاعبي المغرب سعيد الرافعي فاصل مهاري مميز لكنه لم ينجح بالتسديد.



ومنح حكم المباراة الاماراتي يحيى الملا، بالدقيقة 71 ركلة جزاء للمغرب اهدرها محمد كبداني لكن الحارس العراقي سجاد محمد تصدى لها ببراعة.



وتعرض المغربي كبداني للطرد بعد إعاقته لمنافسه العراقي، ليعاني اسود الاطلس في الدقائق الاخيرة من النقص العددي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية اي هجمات خطرة، لتنتهي المواجهة بإنتصار عراقي بنتيجة (2-1).

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