التخطيط تناقش واقع الدراسات والبحوث وعدد من مذكرات تفاهم مع ثلاث دول عربية

2022/08/24 | 22:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، إبرام مذكرات تفاهم مع الأردن والسعودية والكويت.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن “هيئة الرأي في وزارة التخطيط عقدت اليوم اجتماعها الدوري، برئاسة الوزير خالد بتال النجم، وناقشت في اجتماعها عددا من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، ومن بينها دراسة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين كل من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة الاعتماد العراقية، مع مؤسسة المواصفات الاردنية، ونظام الاعتماد الكويتي والمركز السعودي للاعتماد”.

وأضاف، أن “الاجتماع شهد استعراضا لنشاط اعتماد مختبرات المعايرة، فضلاً على مناقشة واقع الدراسات والبحوث التي يقدمها الباحثون في الوزارة، وقيام الدوائر المعنية برسم السياسات التنموية، بتوفير ظروف افضل للعمل البحثي، ومتابعة التجارب العالمية في المجال التنموي للاستفادة منها في اعداد البحوث والدراسات”.

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