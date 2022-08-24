قتل سائحة فرنسية.. القضاء المغربي يستبعد

2022/08/24 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت محكمة مغربية وجود دافع إرهابي وراء جريمة قتل سائحة فرنسية ومحاولة قتل أخرى بلجيكية جنوب المملكة قبل أشهر، حيث أمرت بإيداع المتهم مستشفى للأمراض العقلية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

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