سقوط طائرة هليكوبتر في صحراء النخيب

2022/08/24 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بسقوط طائرة هليكوبتر تابعة لاحدى الشركات النفطية في صحراء النخيب غربي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خللاً فنياً اثناء الاقلاع ونتيجة سرعة الرياح يسقط طائرة هليكوبتر تابعة لاحدى الشركات النفطية التابعة ضمن صحراء النخيب".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب باضرار جسيمة لحقت بالطائرة"، مشيراً الى "اصابة عامل بالشركة بجروح".

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