2022/08/24 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OfyGDDmov5U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران : القضاء أصدر قرارات اثبتت تأثره بالازمة السياسية واطرافها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رمضان البدران : القضاء أصدر قرارات اثبتت تأثره بالازمة السياسية واطرافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).