2022/08/24 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناشئون يتفوقون على المغرب في بطولة العرب بغداد-الزمان حَققَ منتخبُ الناشئين بكرة القدم بدايةً مثاليةً في بُطولةِ كأس العرب بفوزه على المُنتخبِ المغربي بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المُباراةِ التي أقيمت مساء اليوم في ملعبِ السيق بمدينة وهران الجزائرية ضمن الجولةِ الأولى من منافساتِ المجموعةِ الثالثة.في الدقيقة (٤٤) تقدمَ منتخبنا برأسيةٍ للاعب علي أكبر […]

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