واشنطن ترسل ردها عبر الأوربيين: طهران قدمت تنازلات أساسية تخص برنامجها النووي

2022/08/24 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ -‬طهران‭ -‬الزمان أكّدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬عبر‭ ‬وسطاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي،‭ ‬وسط‭ ‬زخم‭ ‬لإعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬التفاهم‭ ‬الذي‭ ‬انسحب‭ ‬منه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬‮«‬كما‭ ‬تعلمون‭ ‬تلقّينا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تعليقات‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬النص‭ […]

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