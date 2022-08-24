2022/08/24 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام في‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬خمس‭ ‬جزر‭ ‬سياسية،‭ ‬وثمة‭ ‬بحر‭ ‬مضطرب،‭ ‬وهناك‭ ‬فنارات‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يلتفت‭ ‬اليها،‭ ‬والجميع‭ ‬منشغل‭ ‬بنفسه‭ ‬على‭ ‬انفراد‭ ‬مثير‭ ‬للدهشة‭.‬ الجزيرة‭ ‬الأولى،‭ ‬ما‭ ‬عبرت‭ ‬عنه‭ ‬صورة‭ ‬اجتماع‭ ‬الرئاسات‭ ‬الأربع،‭ ‬اذ‭ ‬جرى‭ ‬التأكيد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬بروتوكولي‭ ‬شكلي‭ ‬ينتمي‭ ‬الى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬اسقاط‭ ‬الفروض‭ ‬وملء‭ ‬الشاشات‭ ‬ليس‭ ‬أكثر،‭ […]

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