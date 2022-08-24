2022/08/24 | 22:19 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تصدر توضيحا بشأن سقوط طائرة هيلكوبتر تابعة لشركة الاستكشافات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/24 | 22:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تصدر توضيحا بشأن سقوط طائرة هيلكوبتر تابعة لشركة الاستكشافات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تصدر توضيحا بشأن سقوط طائرة هيلكوبتر تابعة لشركة الاستكشافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).