الاستكشافات النفطية توضح حادثة سقوط المروحية في النخيب

2022/08/24 | 22:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضحت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط، 08/24/2022، حادثة سقوط مروحية صغيرة في صحراء...

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