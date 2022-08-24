2022/08/24 | 22:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بالفيديو..مشهد يوثق جفاف الاهوار في العراق pic.twitter.com/LHgy8y2wk4 — المسلة (@Almasalah2) August 24, 2022...

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مشهد يوثق جفاف الاهوار في العراق أولاً على المسلة.

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