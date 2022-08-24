مقتل وإصابة 3 إرهابيين في نينوى

2022/08/24 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، عن قتل ارهابية واصابة اثنين اخرين بكمين محكم لجهاز مكافحة الارهاب في مخمور ضمن نينوى.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يواصل الأبطال في جهاز مكافحة الارهاب عملياتهم البطولية ".

واضاف ان "فرساننا تمكنوا من قتل عنصر من عصابات داعش واصابة عنصرين اخرين خلال كمين محكم نصب لهم بالقرب من سايلو مخمور في محافظة نينوى".

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