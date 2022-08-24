توضيح من النفط بعد سقوط مروحية تابعة لها

2022/08/24 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت شركة الاستكشافات النفطية، اليوم الاربعاء، ايضاحا حول سقوط طائرة تابعة لوزارة النفط.وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "عطلاً فنياً اصاب مروحية صغيرة تابعة لوزارة النفط بعد اقلاعها مباشرة، مما اضطر طاقم الطائرة الى الهبوط الاضطراري وادى الى اصطدام اجزاء منها بالأرض من دون وقوع اصابات بين الركاب او طاقم الطائرة ".واضافت ان "الطائرة كانت تقل عدداً من العاملين والفنيين المرافقين لمدير عام شركة الاستكشافات النفطية خلال جولة لتفقد احدى الفرق الزلزالية الاستكشافية العاملة في المنطقة الواقعة بين النخيب وعرعر ".

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