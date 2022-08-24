الشلل يخيم على المؤسسات السيادية في العراق

2022/08/24 | 22:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مراوحة الأزمة السياسية مكانها داخل المشهد العراقي تخيم حالة الشلل على أغلبية المؤسسات السيادية في البلاد، من أبرزها مجلس النواب ومجلس الرئاسة والحكومة ومؤسسات القضاء.

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