مايكروسوفت تتحدث عن أغنية تستطيع تعطيل الحواسيب المحمولة

2022/08/24 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعرف أي خبير في المجال التقني بأن الأفلام عادة ما تتناول مواضيع الاختراق مع مبالغة شديدة من حيث الطرق المبتكرة التي يستخدمها المخترقون لإيقاف أجهزة ضحاياهم.



لكن ماذا لو تقاطع الواقع مع خيال الأفلام المبالغ به؟ ستكون النتيجة حينها أغنية قادرة على إيقاف تشغيل حواسيب محمولة عندما تشغيل الأغنية على هذه الحواسيب أو تشغيلها على جهاز آخر بالقرب منها حتى.

هذه الأغنية هي Rhythm Nation التي صدرت عام 1989 للمغنية الأمريكية Janet Jackson.



حيث كشفت مدونة منشورة مؤخراً على موقع مايكروسوفت أن هذه الأغنية كانت مسؤولة عن توقف العديد من الحواسيب العاملة بنظام XP عن العمل.



لكن لم يكن الأمر متعلقاً بملف مصاب بفيروس أو برمجية خبيثة أصلاً، بل بسبب صوت الأغنية بحد ذاته، لذا كان من الممكن أن يؤدي تشغيل الأغنية على مكبر صوت توقف بعض الحواسيب المحيطة به عن العمل أصلاً.

كيف يمكن لأغنية أن تعطل حاسوباً محمولاً؟

تستخدم معظم الحواسيب المحمولة اليوم وحدات تخزين من نوع SSD تتمتع بسرعة عالية ولا تتضمن أية أجزاء متحركة.



لكن قبل أن تصبح وحدات SSD واسعة الاستخدام كانت جميع الحواسيب معتمدة على الأقراص الصلبة (HDD) التي تتضمن أقراصاً ممغنطة تدور بسرعات عالية حتى آلاف الدورات في الدقيقة.



ونتيجة وجود هذه الحركة السريعة التي تصل حتى 7200 دورة في الدقيقة في الحواسيب الثابتة و5400 دورة في الدقيقة في الحواسيب المحمولة، هناك الكثير من الاهتزازات الناتجة بالإضافة لقابلية التأثر بالاهتزازات الخارجية.

تمتلك الأجسام حرة الحركة، بما فيها الأقراص الممغنطة في القرص الصلب، ترددات تسمى بالترددات الطبيعية.



في هذه الترددات الخاصة تتأثر الأجسام بالاهتزازات الخارجية وتستجيب استجابة قصوى تجعلها تهتز بشدة.



وتعد هذه الظاهرة معروفة في الأوساط الفيزيائية، فهي الظاهرة التي تسبب تكسر الزجاج بفعل أصوات حادة للغاية، كما أنها ملامة على الانهيار الشهير لجسر Tacoma Narrows الظاهر في الفيديو أدناه:

ما كان يحصل في حالة الحواسيب المتوقفة عن العمل هو أن أغنية Rhythm Nation كانت تتضمن تردداً موسيقياً يتوافق مع التردد الطبيعي لموديل شائع من الأقراص الصلبة الخاصة باللابتوبات.



وعندما كان يتم تشغيل الأغنية بالقرب من هذه الأقراص فقد كانت تهتز بشكل عنيف نسبياً يجعل القراءة منها متعذرة ويرغم الحاسوب على التوقف عن العمل نتيجة توقف القرص الصلب.

لحسن الحظ لم تكن المشكلة شاملة لجميع اللابتوبات، كما أنها كانت خاصة للغاية بالأغنية القديمة والتي كان عمرها يزيد عن 13 سنة عندما بدأت ملاحظة المشكلة أصلاً.



لكن وكإجراء احترازي، فقد بقيت العديد من اللابتوبات تأتي مع فلتر خاص لمكبرات الصوت الخاصة بها بحيث تتجنب صدور أصوات تتوافق مع التردد الطبيعي لأقراصها الصلبة لألا تتكرر المشكلة لاحقاً.

اليوم لم تعد فكرة استخدام أغنية لإرغام حاسوب على التوقف عن العمل ممكنة حقاً، حيث تخلت الغالبية العظمى من الحواسيب المحمولة الجديدة عن الأقراص الصلبة.



لكن لا تستغرب إن رأيت مخترقاً يستخدم أغنية لإيقاف حواسيب شركة شريرة في فيلم يتناول فترة مطلع الألفية.

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