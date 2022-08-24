2022/08/24 | 23:09 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امريكا تقدم أنظمة صواريخ متطورة لأوكرانيا بشحنة هي الأكبر منذ الغزو الروسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/24 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تقدم أنظمة صواريخ متطورة لأوكرانيا بشحنة هي الأكبر منذ الغزو الروسي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تقدم أنظمة صواريخ متطورة لأوكرانيا بشحنة هي الأكبر منذ الغزو الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).