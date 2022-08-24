هل سمعت يومًا صوت الثقب الأسود؟.. استمع وشاهد ما كشفته ناسا

2022/08/24 | 23:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تساءلت يومًا كيف يبدو صوت الثقب الأسود؟ يكشف الصوت الجديد الصادر عن وكالة ناسا ذلك الصوت الناتج عن الظواهر الكونية.وينضم الدكتور ميتشيو كاكو، بروفيسور الفيزياء النظرية بجامعة مدينة نيويورك، إلى برنامج "اليوم الجديد” لمناقشة ذلك مع مقدمي البرنامج وتفسير كيفية صدور الصوت عن ذلك الثقب الأسود.

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