لجنة الأمر الديواني 27 تعقد أولى جلساتها وتصدر توصيات عدة

2022/08/24 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععقدت لجنة الامر الديواني ( 27) اولى جلساتها، فيما اصدرت جملة من التوصيات.وذكر بيان لمجلس الخدمة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "لجنة الامر الديواني (27) لسنة 2022 عَقدت اولى اجتماعها برئاسة مدير عام دائرة التطوير الاداري سمير يونس عيلان وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المتمثلة بـ ( وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، وزارة التربية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الامانة العامة لمجلس الوزراء ) ".وأضاف البيان، أن "اللجنة تشكلت لغرض اعادة النظر في قانون الملاك وكذلك تطبيق فقرات محددة في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودراسة العناوين الوظيفية "، لافتا الى ان " اللجنة ناقشت خلال اجتماعها آلية تحديد الاوصاف العلمية والوصف الوظيفي، فضلاً عن مناقشة العناوين الوظيفية وخرجت اللجنة بجملة من التوصيات منها تشكيل لجنة فرعية تتولى مناقشة استحداث العناوين الوظيفية واعداد مسودة نظام وصف الوظائف وتقييمها بمشاركة أعضاء اللجنة كافة".

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