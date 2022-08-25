هونر تكشف عن أحدث هواتفها مع مزايا جديدة غير مسبوقة

2022/08/25 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تحول العديد من الهواتف اليوم إلى أشكال وتصاميم وحتى عتاد متشابه إلى حد بعيد، تظهر تجربة المستخدم والميزات الخاصة كنقاط مهمة ليأخذها المستخدمون بعين الاعتبار.وتبدي شركة هونر إدراكها واهتمامها بهذه الناحية بوضوح، حيث لا تكتفي الشركة بتقديم هواتف بمواصفات عالية وتصاميم حديثة مميزة، بل أنها تضع اللمسة الأهم ربما، من خلال تقديم ميزات خاصة لتجعل منتجاتها الصديق الأفضل للمستخدم.

كانت هونر قد أطلقت هاتفين مميزين مؤخراً، لكن وعلى عكس العديد من الهواتف المتشابهة في السوق فقد أتى كل من الهاتفين مع تصور واضح لطبيعة استخدامه والميزات الأهم التي تجعله الخيار الأنسب للجمهور.



هاتف Honor 70 الجديد والمميز في تصوير وصنع محتوى الفيديو، كما سبقه هاتف Honor Magic 4 Pro الموجه للمحترفين والمصمم لتلبية أهم حاجاتهم بشكل يسبق المنافسين في السوق اليوم.

مع تصميم أنيق ودقة تصنيع تشبه دقة تصنيع المجوهرات، يعكس هاتف هونر 70 الجديد مستوىً جديداً من الأناقة والتميز، تتيح حوافه المنحنية ووزنه الخفيف الراحة القصوى عند الحمل في اليد أو الاستخدام.



بالطبع يمتلك الهاتف أداءً قوياً بالإضافة إلى حياة بطارية طويلة وشحن فائق السرعة بقوة 66 واط، مما يسمح له بالشحن حتى 60% من سعة البطارية خلال ثلث ساعة فقط.

أهم ما في الهاتف ربما هو قدراته التصويرية القوية وتركيزه الكبير على صناع المحتوى وبالأخص الـ Vlog.



حيث يمتلك الهاتف نظام كاميرا ثلاثي مع كاميرا فيديو رئيسية بدقة 54 ميجابكسل ومستشعر من طراز SONY IMX800 للمرة الأولى في الهواتف.



يتيح المستشعر الجديد حساسية أعلى للضوء وبالنتيجة جودة أفضل في مختلف ظروف الإضاءة.

يسمح هاتف هونر 70 الجديد بتسجيل الفيديو عالي الدقة 4K بالإضافة لميزانت جديدة مثل Solo Cut Vlog Mode التي تسمح بإنشاء مدونات فيديو رأسية وسريعة، بالإضافة لتقنية Person Autofocus Tracking التي تقوم بتحديد شخص وتتبعه عبر إبقاء تركيز الكاميرا عليه، فيما يمكن نقل التركيز إلى أي نقطة أخرى بلمسة وحيدة للشاشة.



كما تتيح ميزات الذكاء الاصطناعي للهاتف تتبع الأشخاص زمنياً وإبقاء التركيز عليهم حتى عندما يخرجون من الإطار لبعض الوقت.

بينما هناك الكثير من الهواتف الموجهة إلى المستخدمين العاديين اليوم، يميز هاتف Magic 4 Pro الجديد من هونر نفسه بكونه مخصصاً للمحترفين في مختلف الصناعات.



حيث يغطي الهاتف كل ما يمكن توقعه من هاتف رائد من الفئة العليا مع معالج قوي وكاميرا تصوير بقدرات هائلة وشاشة جذابة تجعل استخدامه تجربة مميّزة وشحن سريع حتى 100 واط، لكن ما يضع الهاتف في مرتبة خاصة اليوم هو الميزات التي يضيفها لجعل حياة المحترفين أسهل.

يمتلك الهاتف نظام كاميرات ثلاثي مميز مدعوم بمستشعر للوميض ونظام تركيز بالليزر، حيث يتضمن كاميرا تقريب تسمح بالتصوير مع تقريب رقمي يصل إلى X100 وكاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بزاوية 122 درجة لالتقاط صور لا تصدق مع تثبيت بصري وإلكتروني فائق.



ويضع الهاتف معاييراً جديداً في عالم التصوير اليوم مع كونه الأول من حيث إتاحة تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية وجودة 10 بت.

يضيف هاتف هونر ماجيك 4 برو ميزة إضافية موجهة بالدرجة الأولى للمحترفين المهتمين بالخصوصية: خصوصية المكالمات باستخدام الذكاء الاصطناعي.



حيث تقوم هذه الميزة بدراسة المحيط وتوجيه الصوت بشكل عالي الدقة بحيث يكون المستخدم هو المستمع الوحيد للمكالمات على الهاتف مع تجنب مشكلة تسريب الصوت في الأماكن الهادئة مثل المصاعد بشكل كامل.

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