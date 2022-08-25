2022/08/25 | 00:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشفت لجنة التراخيص، اليوم الاربعاء، موعد منح الاندية الرياضية لكرة القدم التراخيص للمشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد.وقال المتحدث باسم لجنة التراخيص في الإتحاد العراقي لكرة القدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يفصح عن موعد منح رخص الأندية للمشاركة في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يفصح عن موعد منح رخص الأندية للمشاركة في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يفصح عن موعد منح رخص الأندية للمشاركة في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).