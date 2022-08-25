منتخب العراق للناشئين يفوز على المغرب في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العرب للناشئين

2022/08/25 | 00:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب العراقي للناشئين فوزا

مهما على منتخب المغرب في مستهل

مبارياته في بطولة كاس العرب لكرة القدم

دون 17 عاما الجارية في مدينة وهران

الحزائرية.

المباراة التي جرت ضمن الجولة الاولى

وانتهت بفوز ا

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