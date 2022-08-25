2022/08/25 | 00:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت مصادر خاصة، 08/25/2022، بجمع تواقيع اكثر من 170 نائب يطالبون بها رئيس البرلمان...

ظهرت المقالة 170 نائب يطالبون الحلبوسي بعقد جلسة لمجلس النواب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (170 نائب يطالبون الحلبوسي بعقد جلسة لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (170 نائب يطالبون الحلبوسي بعقد جلسة لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).