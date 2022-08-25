2022/08/25 | 00:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بريد..بعدما اصبح طي النسيان، عاد قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين الى الواجهة، والذي صوت...

ظهرت المقالة برلمانيون يشرعنون استمرار الامتيازات والوجاهات بتأسيس اتحاد يضم السابقين والفاشلين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون يشرعنون استمرار الامتيازات والوجاهات بتأسيس اتحاد يضم السابقين والفاشلين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون يشرعنون استمرار الامتيازات والوجاهات بتأسيس اتحاد يضم السابقين والفاشلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).