الديمقراطي يعلن شروطه للمشاركة في مؤتمر القوى السياسية الخميس- عاجل

2022/08/25 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رهن مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، مشاركة حزبه بمؤتمر القوى السياسية يوم الغد بتحقيق التوافق والمشاركة العامة.

وقال عرفات في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته (بغداد اليوم) "اننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحوار شريطة حضور الاطراف الاسياسية كافة".

واعلن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر في وقت سابق من الأربعاء، عدم مشاركته في اجتماع القوى السياسية المرتقب في القصر الرئاسي، والذي سيقام برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال قيادي في التيار رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان " اليومين الماضين، شهدت عدة محاولات من اطراف عديدة من أجل دفع التيار الصدري للمشاركة في اجتماع القوى السياسية المرتقب في القصر الرئاسي المؤمل انعقاده يوم الخميس".

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