بيان للعراق بعد وفاة 5 مواطنين في تركيا

2022/08/25 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، وفاة خمسة عراقيين بحادث سير بتركيا ، فيما أكدت أنها تعمل على تسهيل إجراءات نقلهم إلى العراق.وذكر بيان للوزارة، أن "سفارة جُمهُوريَّة العراق في أنقرة تتابع حادث السير الذي وقع في محافظة مرمريس التركيَّة، وأدى إلى وفاة خمس عراقيين"، لافتا الى ان "السفارة تؤكّد متابعتها مع ذوي الضحايا والشركة السياحيَّة المسؤولة للاطمئنان على صحة المصابين والإسراع بإصدار الأوراق الخاصة بالمتوفين وتسهيل إجراءات نقلهم إلى العراق."واضاف، "نواسي عائلات الضحايا ونترحّم على من قضوا في الحادث، وندعو للجرحى بالشفاء التام والعاجل".

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