أبو گلل يهاجم الصدريين: تمنعون تشكيل الحكومة بطرق غير دستورية لـ

2022/08/25 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد وجه عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة بليغ ابو گلل، اليوم الاربعاء، اتهامات للتيار الصدري بتعطيل تشكيل الحكومة والاضرار بمصالح المواطنين.وقال ابو گلل في تغريدة له بتويتر اطلعت عليها (بغداد اليوم)، ان "إخوتنا الصدريين لم يقبلوا تسمية الكتلة الأكثر عددًا من المكون الاجتماعي الأكبر! ولم يستطيعوا جذب المستقلين نحوهم! ولم يستطيعوا عقد جلسة الثلثين وتشكيل الحكومة مع حلفائهم!". واضاف انه "لمّا استقالوا منعوا الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة -ولو لعام- بطرق غير ديمقراطية! أي مصلحة للناس في هذا؟!".

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