البنتاغون للحرة: نعلم بالتقارير حول تعرض قواتنا لنيران غير مباشرة في سوريا

2022/08/25 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم البنتاغون، لقناة "الحرة"، الأربعاء، أن وزارة الدفاع على علم بالتقارير حول تعرض القوات الأميركية لنيران غير مباشرة في القرية الخضراء الواقعة في حقل عمر النفطي وحقل كونوكو للغاز.

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