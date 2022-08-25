إصابة تدريسي برصاص مسلحين وسط كربلاء

2022/08/25 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة تدريسي برصاص مسلحين وسط مدينة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين اختطفوا تدريسياً في حي الصحفيين وسط كربلاء قبل أن يرموه من سيارتهم".

وأضاف المصدر أن "التدريسي اصيب برصاصة في الرأس وحاليا يرقد في المستشفى".

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