2022/08/25 | 00:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبرث نيوز / شهدت الأيام الأخيرة تلميحات مبطنة وغير مباشرة بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب.فقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحبيب وهو يرد على تصريح طليقته التي قالت فيه “الأسد مراته بتاكله”، فما كان من حبيب الذي يقضي إجازته الصيفية في الساحل الشمالي إلا أن استقبل الأمر بضحك […]

ظهرت المقالة شيرين لطلقيها حسام حبيب: طالأسد بتاكله مراته”..



والأخير يضحك أولاً على ايرث نيوز.

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