بوتين سيقدم مبالغ مالية للأسر التي لديها أطفال في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا

2022/08/25 | 00:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين، يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات للحكومة بدفع 10 آلاف روبل (613 دولارا) للعائلات التي لديها أطفال في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

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