شاهد بالفيديو.. لماذا لم يُحل البرلمان العراقي لهذه اللحظة ؟!!

2022/08/25 | 01:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vW8PoO_FZAU

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