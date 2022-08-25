الرئاسات الثلاث في العراق تدعو إلى اتخاذ خطوات لاستئناف الحوار

2022/08/25 | 01:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الرئاسات الثلاث في العراق، بالإضافة إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، إلى منع التصعيد واتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمة.وقالت في بيان، إنّ استمرار حالة الاضطراب السياسي..

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