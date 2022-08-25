2022/08/25 | 02:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت قناة إن بي سي نيوز عن ان عددا من أفراد القوات الأميركية اصيبوا...

ظهرت المقالة اصابات بين الجنود الامريكان في قاعدة عند الحدود السورية أولاً على المسلة.

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