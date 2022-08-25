الخارجية الأميركية: نتمسك بالمسار الدبلوماسي لعودة متبادلة للاتفاق النووي

2022/08/25 | 02:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افادت وزارة الخارجية الأميركية 08/25/2022 بان واشنطن تتمسك بالمسار الدبلوماسي لعودة متبادلة للاتفاق النووي....

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