2022/08/25 | 02:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الرئاسات الأربع في العراق إلى منع التصعيد واتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمة، بينما حذر القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي من تصعيد ثوري وخطوة مفاجئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الرئاسات الأربع تدعو لاستئناف الحوار لحل الأزمة والتيار الصدري يهدد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الرئاسات الأربع تدعو لاستئناف الحوار لحل الأزمة والتيار الصدري يهدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).