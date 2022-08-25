"ناسا" تختار مناطق جديدة لهبوط روادها على القمر

2022/08/25 | 03:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاختارت وكالة "ناسا" الأمريكية 13 منطقة محتملة لهبوط روادها على القمر في إطار برنامج "أرتميس" القمري في المستقبل.جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة الجمعة 19 أغسطس الجاري.وأشار البيان إلى أن كل تلك المناطق تقع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وضمنها حافة حفرة "فاوستيني"، هضبة بالقرب من حفرة "شكلتون"، بعض المواقع على حافة حفرة "نوبل" وغيرها من المناطق.وتوجد في كل منطقة مواقع تصلح لهبوط رواد الفضاء في إطار المرحلة الثالثة لبرنامج "أرتميس" الأمريكي.وستضم البعثة القمرية الأمريكية التابعة لهذا البرنامج بضعة رواد، بمن فيهم رائدة فضاء واحدة ستخطو على سطح القمر.وأشارت الوكالة إلى أن اختيارمنطقة سيهبط فيها رواد الفضاء على القمر سيتوقف على موعد انطلاق البعثة الفضائية وسيتم تحديدها بعد تحديد الموعد النهائي لإطلاق البعثة.يذكر أن وكالة "ناسا" أعلنت في ربيع عام 2019 برنامجها "أرتميس" القمري الذي يتضمن 3 مراحل. وسيطلق صاروخ " SLS " فائق الثقل في المرحلة الأولى مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم بعدة دورات حول القمر.وستعود إلى الأرض.وستنطلق مركبة "أوريون" المأهولة عام 2023 إلى مدار القمر.أما هبوط رواد الفضاء على القمر فيخطط له بحلول عام 2025.كما يخطط لإرسال بعثة مأهولة بحلول منتصف الثلاثينيات إلى المريخ.

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