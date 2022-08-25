القوات الأميركية ترد على هجمات صاروخية في سوريا.. وبيان القيادة الوسطى يكشف التفاصيل

2022/08/25 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القيادة المركزية الأميركية أن موقعين في القرية الخضراء وحقل كونوكو في شمال شرقي سوريا، تعرضا لهجمات صاروخية، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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