عن كل منشور.. رونالدو يجني ثروة ضخمة من وسائل التواصل الاجتماعي

2022/08/25 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من بناء إمبراطورية تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي بكونه أحد أكثر لاعبي كرة القدم متابعة.

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