السعودية.. إجلاء السياح الجرحى بعد الحادث المروع في تركيا

2022/08/25 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأربعاء، إجلاء رعاياها المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي.

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