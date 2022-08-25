السعودية.. تداول فيديو أجنبيات يرقصن مع رجال بعد ضجة طرد سعودية رقصت على منصة

2022/08/25 | 07:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجنبيات يرقصن مع رجال في المملكة العربية السعودية دون التعرض لهن وذلك بعد تداول مقطع فيديو لرجل يطرد فتاة رقصت أمام رجال يعزفون على منصة.

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