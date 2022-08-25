2022/08/25 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تعلن نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض “الدور الاول” للعام الدراسي 2021 – 2022 للإطلاع على النتائج الضغط على الروابط الالكترونية أدناه:- #النجف_الاشرف https://drive.google.com/drive/folders/1dtN-XnmSN3BSjCCWgCjqfFa3gQAh6uE0?usp=sharing #كربلاء_المقدسة https://drive.google.com/drive/folders/1MqNGhzB0vUXcmLjDxsoU8my2FqYn1Wzp?usp=sharing #الانبار https://drive.google.com/drive/folders/19bowa4BoQEAn31C2yrB-PK_W6i_Y2YFw?usp=sharing #بابل https://drive.google.com/drive/folders/1PBuWm4EhspZTWPyDPX4loDX45hUIqBEK?usp=sharing #كركوك https://drive.google.com/drive/folders/11xcyBx8BQWJrBZkFS32y46_ZXOlpjFHl?usp=sharing #البصرة https://drive.google.com/drive/folders/11sdeN6TCYPzMDfhuF3lp9KEcPGb8e9K3?usp=sharing […]

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