(واع) تنفرد بعد قليل بنشر نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض

2022/08/25 | 08:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع تنفرد وكالة الأنباء العراقية (واع) بعد قليل بنشر نتائج المدارس المهنية وإعداديات التمريض "الدور الأول" للعام الدراسي 2021 - 2022 .وسيتم نشر النتائج على الموقع الألكتروني للوكالة وعلى منصتها في تطبيق تليغرام عبر الرابط الآتي:للدخول لمنصة تليغرام اضغط هنالتحميل تطبيق وكالة الأنباء العراقية واع اضغط هنا

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