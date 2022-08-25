وزارة التربية تعلن نتائج امتحانات المدارس المهنية

2022/08/25 | 08:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، الخميس، نتائج امتحانات المدارس المهنية واعداديات التمريض “الدور الاول” للعام الدراسي 2021 – 2022. للإطلاع على النتائج الضغط على الروابط الالكترونية أدناه:- #النجف_الاشرف https://drive.google.com/drive/folders/1dtN-XnmSN3BSjCCWgCjqfFa3gQAh6uE0?usp=sharing #كربلاء_المقدسة https://drive.google.com/drive/folders/1MqNGhzB0vUXcmLjDxsoU8my2FqYn1Wzp?usp=sharing #الانبار […]

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