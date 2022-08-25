ارتفاع مستمر لاسعار النفط.. خام برنت فوق 101 دولار للبرميل

2022/08/25 | 09:03 - المصدر: بغداد اليوم

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صعدت أسعار النفط اليوم بفعل تصاعد المخاوف المرتبطة بقلة الإمدادات وسط اضطراب الصادرات الروسية واحتمال خفض كبار منتجي النفط للإنتاج والإغلاق الجزئي لمصفاة في الولايات المتحدة.وزاد خام برنت 59 سنتا أو 0.6 % إلى 101.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.4 % إلى 95.31 دولار للبرميل.ولامس الخامان أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء بحسب رويترز .

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