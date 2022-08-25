2022/08/25 | 09:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/25 | 09:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود في الكلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).