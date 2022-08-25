صحة كربلاء تتخذ اجراءات صارمة بحق مخالفين من اصحاب المحال التجارية

2022/08/25 | 09:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم غلق ( 6 ) محال مُخالفة للشروط الصحية.

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