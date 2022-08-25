بعد 6 أشهر على بداية الحرب.. كيف تؤثر استراتيجية بوتين في أوكرانيا على المدنيين الروس؟

2022/08/25 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستة أشهر من الصراع الروسي في أوكرانيا، يفصّل مراسل CNN فريد بلايتن كيف تنقسم استراتيجية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى شقين: عزل الجمهور الروسي عن الوحشية في أوكرانيا والصمود أمام دعم الغرب لكييف.

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