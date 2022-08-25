2022/08/25 | 09:23 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط للعام الدراسي 2021 – 2022 .

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي، أن الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية ، بالإضافة الى توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة اداء الامتحانات .

من جانبه تمنى وزير التربية علي حميد الدليمي النجاح والموفقية لجميع الطُلاب وتحقيق اعلى مراتب التفوق في اكمال مشوارهم العلمي.

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