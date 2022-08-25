مصر.. السلطات توضح حقيقة فيديو

2022/08/25 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر رجلا يحمل سيدة في الشارع بعدما "قتلها".

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